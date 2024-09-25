Промоутер Джошуа: Осталось 1-3 боя. Понимаем, где находится карьера Энтони

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Промоутер Эдди Хирн считает, что после неудачи в бою с Даниэлем Дюбуа у Энтони Джошуа осталось не так много действительно крупных поединков.

Возможно, не больше трех.

«Я сказал Энтони после поражения: у тебя осталось от одного до трех реально больших боев. Он притих, когда услышал это. Но это понимание того, где находится его карьера».

«И эти последние бои должны быть действительно большими. Пока что в приоритете реванш с Дюбуа. Этот бой может состояться, у нас есть предварительная договоренность с организаторами в Саудовской Аравии», – сказал Хирн.

Поражение от Дюбуа стало четвертым в карьере Джошуа после неудачи с Энди Руисом и двух поражений от Александра Усика.

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sport.ua