Рим. Киченок и Като уступили в своём стартовом матче парного разряда

Украинско-японская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США) 3:6, 1:6

Киченок и Като провели третий совместный матч в этом сезоне и потерпели второе поражение. Пока единственную победу теннисисткам удалось одержать на турнире WTA 1000 в Мадриде.

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