“Результаты – далеко не те, о которых я мечтала, но знаю, что отдала всё, что могла”. Марта Костюк подвела итоги американской серии турниров

Вторая ракетка Украины Марта Костюк подвела итоги своего выступления на американской серии турниров в Индиан-Уэллс и Майами



“В теннисе — как на американских горках. А вот еда? Никогда не подводит.

Эта серия турниров в США была… ну, скажем, насыщенной. Результаты – далеко не те, о которых я мечтала. Но я знаю, что отдала всё, что могла – и на сейчас этого достаточно.

Зато вне корта? Настоящий Michelin Star вайб. Чай с бергамотом и молоком. Несколько экзистенциальных кризисов. Удивительное количество времени, потраченного на рисование пальм. Мандер процветал. Я – выживала. Но как-то мы продолжали появляться на корте каждый день.

У меня потрясающая команда, которая помогает мне оставаться (почти) в здравом уме. И я правда верю, что всё, что пока идёт не так, просто освобождает место для того, что действительно должно прийти. А пока – тренируемся, смеёмся, вкусно едим. Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами. Вы меня испытали, подарили много эмоций — и еды. 🫰🏻”, – написала в своем Instagram Марта Костюк.

Напомним, что на обоих турнирах Марта Костюк дошла до 1/8 финала, уступив лишь теннисисткам топ-10. В Индиан-Уэллс она обыграла Робин Монтгомери и Кэролайн Доулхайд, после чего проиграла Чжэн Циньвэнь. В Майами Марта была сильнее в матчах против Кимберли Бирелл и Анны Блинковой, проиграв Джессике Пегуле.



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