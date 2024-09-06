US Open. Эррани и Вавассори стали новыми чемпионами турнира в миксте

Итальянский дуэт выиграл титул на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Финал

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, 3) – Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (США, WC) 7:6(0), 7:5

Эррани и Вавассори за пять сыгранных матчей в Нью-Йорке проиграли только один сет – в стартовом противостоянии против американцев Шелби Роджерс и Роберта Геллоуэя итальянские теннисисты на решающем тай-брейке отыграли матчбол.

Итальянцы провели третий совместный турнир: в этом году они проиграли в первом круге Уимблдона и выиграли один матч на Олимпиаде в Париже.

Сара Эррани записала в свой актив шестой титул Grand Slam, в том числе второй на US Open, где она в 2012 году стала чемпионкой вместе с Робертой Винчи. Андреа Вавассори сыграл третий финал на уровне “мэйджоров” и выиграл дебютный трофей. В этом сезоне итальянец потерпел поражение в финале Australian Open и Ролан Гаррос.

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