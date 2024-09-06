Цунода: Надеюсь, с новинками машина не станет хуже

Юки Цунода считает, что технические новинки, которые команда Visa RB подготовила к итальянскому этапу сезона, оказались совершенно не эффективными – именно этим объясняются сложности, с которыми японский гонщик столкнулся в Монце.

В квалификации Юки выбыл из борьбы в самой первой сессии, показав 16-й результат, и уже это не улучшало настроения, но окончательно он расстроился после схода с дистанции Гран При, чему предшествовало столкновение с Нико Хюлкенбергом.

«Я начинал уик-энд с высокими ожиданиями, связанными с новинками, но похоже, что они не сработали, – посетовал Цунода. – Надеюсь, с ними машина хотя бы не станет хуже. Нам просто не хватало темпа, и что бы и ни делал, сложности только усугублялись, я просто продолжал скользить по трассе. В общем, всё плохо, и отыграться будет непросто.

Когда мы изучали расчёты, сделанные в ходе работы на симуляторе, то казалось, что я должен сколько-то прибавить, но в реальности мы не были даже близки к этому и очень далеки от тех результатов, которых хотелось добиться».

При этом машина Даниэля Риккардо была в предыдущей версии, новинки на неё устанавливать не стали, однако австралиец показал 12-е время в квалификации и, по его словам, мог бы бороться за очки в гонке, если бы не штрафы, из-за которых в итоге оказался на 13-м месте.

«Команда хотела проверить, насколько эффективно будет работать новое днище, мы собирались получить нужную информацию, но понятно, что в квалификации в режиме одного быстрого круга пришлось буквально сражаться с машиной, – продолжил Цунода. – Мы надеялись, что хотя бы в гонке новое днище обеспечит какое-то преимущество в сочетании с другими новинками, которые тоже надо было проверить на трассе и оценить их поведение.

В теории всё должно было работать, однако мои ощущения радикально отличались от тех, что были на симуляторе. Но хотя бы у нас была возможность сравнить две версии днища».

Судя по всему, в команде из Фаэнцы предпочитают не торопиться с выводами, и в дни гоночного уик-энда в Баку работу новинок предстоит оценить Даниэлю Риккардо.

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