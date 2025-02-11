Арвид Линдблад выиграл титул в Formula Regional Oceania

В конце прошлого года мы приводили мнение Хельмута Марко об Арвиде Линдбладе, 17-летнем британце, у которого также есть шведский паспорт: автоспортивный советник компании Red Bull считает, что у молодого гонщика налицо чемпионские задатки.

Вчера Арвид это подтвердил, выиграв титул в новозеландской серии Formula Regional Oceania (бывшая Toyota Racing Series). В финальном Гран При Новой Зеландии он финишировал третьим, но за короткий сезон, длившийся меньше месяца (в серии пять этапов, каждый состоит из трёх гонок) одержал шесть побед. По итогам этого зимнего молодёжного чемпионата Линдблад вполне уверенно опередил местного гонщика Зака Скулара и американца Никиту Джонсона и благодаря этому успеху добился права на получение суперлицензии FIA.

За титул в Formula Regional Oceania начисляется 18 баллов к суперлицензии, при этом у Арвида уже было 27, заработанных за два предыдущих года в итальянской Ф4 и в Формуле 3. Т.е. у него уже 45 баллов, а для получение суперлицензии необходимо набрать 40.

«В Абу-Даби (в декабре 2024-го) я поговорил с Хельмутом Марко, – рассказал Линдблад, принимая участие в подкасте Rusty’s Garage австралийского журналиста Грега Раста. – Возможность получить перед началом сезона в Формуле 1 полное количество баллов для суперлицензии стала главной причиной, из-за которой я провёл сезон в этой серии».

Единственным препятствием на пути к оформлению этого важнейшего документа, дающего право на выступления в Ф1, остаётся возраст Линдблада: 18 лет ему исполнится только в августе. При этом он входит в молодёжную программу Red Bull, в 2025 году дебютирует в Ф2 в составе Campos Racing и считается одним из главных претендентов на место в Racing Bulls, если в 2026-м контракт с Юки Цунодой не будет продлён.

Поскольку право на суперлицензию Арвид Линдблад уже заслужил, и её получение – лишь вопрос времени, то у него уже есть формальное право на участие в пятничных тренировках, но фактически в Red Bull смогут привлекать его к этой работе лишь начиная с сентября.

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