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Футбол

Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

    • UA-Футбол организует комментарий первого поединка 1/16 финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".

    Команды встречаются, находясь далеко не в самом лучшем состоянии. Коллектив Гвардиолы, как и банда Анчелотти, избит травмами, да и к тому же пребывает в кризисе. Тем не менее, это Лига чемпионов! Гимн турнира исцеляет, заряжает и настраивает на борьбу, тем более, если речь идет о лучших, хоть и потрепанных. Возможен ли сенсационный счет? Или же команды разойдутся нерезультативной ничьей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

    Комментатор: Владимир Зуев

    www.ua-football.com

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