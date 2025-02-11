“К сожалению, я вынужден”. Муж Элины Свитолиной сделал грустное заявление

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис объявил, что не сможет выступить на турнире ATP 250 в Марселе из-за травмы правого квадрицепса



Несмотря на большое желание выступить перед своими болельщиками, Монфис объяснил, что не может рисковать на этом этапе карьеры.

«В моем возрасте серьезная травма может означать мгновенное завершение карьеры. К сожалению, я вынужден пропустить этот турнир. В ближайшие дни я отправлюсь в Доху, чтобы понять, успею ли восстановиться до начала того соревнования», – сказал француз.

Напомним, что в январе Гаэль Монфис выиграл титул на соревнованиях АТР 250 в Окленде, после чего дошел 1/8 финала на Australian Open, обыграв четвертую ракетку мира Тэйлора Фритца. В матче четвертого круга против Бена Шелтона Монфис был вынужден сняться при счете 1-2 по сетам.

На этой неделе Гаэль Монфис занимает 38-е место в рейтинге АТР, являясь самым возрастным теннисистом в сотне сильнейших игроков мира.

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