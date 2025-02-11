УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «Я это видел, Тайсон выигрывал раунды»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был близкий бой. Усик победил заслуженно. Я видел, Тайсон выигрывал раунды, но Александр делал правильные вещи в правильное время, украинец сделал достаточно для победы. Тайсон хорошо провел второй бой, он был активным, много двигался, но был менее агрессивным во втором бою», – сказал Уайт.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua