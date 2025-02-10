Расс АНБЕР: «Кличко думает, что это будет легче, чем бороться на войне»

Катмен Александра Усика Расс Анбер высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в большой бокс.
«Вернется ли Кличко? Не знаю. Он думает, что это будет легче, чем бороться на войне. Это свидетельствует о его ментальной устойчивости. Очень трудно вернуться и хорошо выступать, тем более после поражений. Посмотрите на Формана, ему пришлось провести 25 поединков после возвращения. Посмотрим, какое решение примет Владимир», – сказал Анбер.
Ранее Красюк заверил, что Усик не выйдет на ринг против Владимира Кличко.