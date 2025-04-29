Фрэнк УОРРЕН: «Я смог привести Усика сюда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен поделился эмоциями после объявления этого поединка.

«Для меня честь устроить бой за титул абсолютного чемпиона мира на Уэмбли. Для меня является привилегией, что я мог привезти Усика сюда, в Лондон. Спасибо Усику и его команде Ready to Fight за прекрасное сотрудничество.

Я убежден, что мы увидим лучший бой. Болельщики заполнят самый большой стадион в стране ради этого», – сказал Уоррен.

В 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

sport.ua