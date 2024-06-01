Уайлдер vs Чжилей: проигравший окончательно закончит со статусом «топ»

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1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится огромный турнир, на котором промоутерские компании Matchroom Boxing Эдди Хирна и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена проведут соревнования между собой. Главным шоу вечера станет противостояние ветеранов ринга, получающих последний шанс ворваться в нечто большее, чем просто красивый финиш карьеры.

Без преувеличения интересный бой между американцем Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО) и китайцем Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 КО). Поединок, в котором может быть мало движений, но точно будут жесткие и точные попадания.

Уайлдер и Чжилей должны реабилитироваться после одного и того же соперника

Деонтею и Чжану не повезло. Они попали на реанимацию карьеры Джозефа Паркера. Новозеландец в какой-то момент несколько притих. От чемпиона до побитого британцами соперника и едва пройденного Дерека Чисоры в первом поединке путь был пройден очень и очень быстро.

Но потом произошло возвращение. Кульминация его – вот эти два поединка. Сначала Джозеф разобрался с Уайлдером. Паркера привозили, как человека, который может создать проблемы, но не более того. Который должен хорошо упасть. Привозили саудиты. Им нужен был тот самый Уайлдер, чтобы быстро свести его с Энтони Джошуа.

И это не просто планы и идеи. Боксеры даже подписали контракты на бой. Оставалось сделать только два дела – Уайлдер должен был победить Паркера, а Джошуа – Отто Валлина. Второй с задачей справился, а вот первый…

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Деонтей выдал совершенно непонятное шоу против новозеландца. Хорошо, понятно, что Джозеф был отлично готов, классно атаковал, попадал, держался там, где ему, а не сопернику, удобно. Но ведь американец совсем не бил. Вообще. А после боя был уверен, что сделал достаточно для победы.

Чжилей стал следующей жертвой Паркера. Это уже был бой за «временный» пояс WBO в супертяжелом весе. И снова Джозеф удивил. Падал, поднимался, продолжал биться и навязывать свой бокс. Наплевал на габариты, на неудобную левостороннюю стойку китайца. И снова победил.

Пошли разговоры о реванше. Потому что Паркер падал, а значит, китаец может иметь шанс. Хорошо, что от этой идеи отказались, ведь, в целом, Джозеф победил заслуженно. Поэтому эту тему помусолили, но решили перенести на более позднее время, если вообще к ней хоть когда-нибудь вернутся.

А вот бой Чжилея и Уайлдера выглядит отлично. И в плане истории, и в плане необходимости победы для обоих соперников.

Уайлдер не боксирует кучу времени. Это одна из главных его проблем после поражения от Тайсона Фьюри. После этого американец выходит в ринг раз в год. Вернулся боем против Роберта Хелениуса. Побегал по рингу, поймал правой навстречу в первом раунде и пошел отдыхать. С одной стороны – яркая победа. С другой стороны, такой выход никак его не подготовил к тому, что было дальше в поединке против Паркера.

Вот сейчас снова. Конечно, перерыв меньше – на этот раз шесть месяцев. Но не будем забывать, что Деонтею уже 38 лет. Не критический, но солидный возраст для любого боксера. Даже супертяжа.

Чжилей в этом отношении более умелый. Раз в пять месяцев – полгода он регулярно выходит в ринг. После поражения от Джозефа Паркера пройдет вообще три месяца. Это очень важный момент, когда тебе еще больше лет – китайцу 41 год. А весь бокс основан на том, чтобы поймать соперника быстрыми и гарантированно тяжелыми руками.

А еще китаец имеет преимущество в том, что он просто такой. Он боксирует, имея хорошую любительскую школу, пытается перебоксировать соперника. Но нацеливается на нокаут. Когда в последний раз мы видели Деонтея Уайлдера, пытавшегося перебоксировать оппонента? Можно сказать, что никогда, и в общем-то, это будет правдой, потому что цель такого топового нокаутера – вынести оппонента из сознания.

Однако невозможно нокаутировать кого-то, не нанося ударов. Невозможно найти нокаут, когда ты как боксер не желаешь этого. В последнем поединке Деонтей явно не желал нокаута. Он верил в то, что это произойдет, но глаза не горели, а действия не показывали, что Уайлдер хочет вынести сопернику голову. Возможно, время той самой охоты от американца окончательно закончилось.

Кто фаворит?

Китайский боксер считается фаворитом у букмекеров. На победу Чжана Чжилея можно поставить за 1.74. На победу Деонтея Уайлдера – за 2.20. Отрыв не такой уж большой, но совершенно понятный.

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В этом случае аргументация с возрастом или процентом нокаутов не влияет на цифры. Никто не знает, каким будет Уайлдер. Мы не представляем, будет ли он столь же заточен на жесткие удары, как в лучшие годы, или просто выйдет походить.

А еще мы не представляем, как попадания Чжана повлияют на Деонтея. Левша с тяжелым и быстрым ударом – это серьезная задача. Не попасть под тот же китайский «бам-бам», как говорит сам Чжилей – непросто.

С другой стороны, не будем забывать, что Чжан – не самый искусный боксер на ногах. Это вообще самая слабая его сторона. Чжилей опасно комбинирует ударами, бьет левой быстро и жестко. Но и стоит. А куда лучше всего бьет Уайлдер, как не по стоящим соперникам? Это же цель для Деонтея номер один. Таких он уничтожает очень просто.

Для обоих боксеров это последний шанс. Победа подарит еще несколько денежных поединков. Для Уайлдера, например, может подарить бой против Джошуа, которого все равно ждут. Огромное финальное шоу на Уэмбли, как вариант.

А вот поражение, возможно, и не закончит карьеру, но поставит точку на боксере, как спортсмене, который может добраться даже не до титульного шанса, а до боксеров, которые сейчас крутятся вокруг титула.

Далее – либо пенсия, либо поединки в качестве топового гейткипера.

sport.ua