Гравець НБА зіграв у футбол за команду шурина. Дебютував у шостому дивізіоні європейського чемпіонату

30 травня у шостому дивізіоні чемпіонату Німеччини зустрічалися колективи «Блекенштедт» та «Геттінген 05». Матч завершився поразкою першої команди з рахунком 1:5.
Найцікавішою подією зустрічі став дебют німецького гравця на ім’я Денніс Шрьодер за команду «Блекенштедт». Він – гравець НБА та переможець ЧС-2023 зі збірною Німеччини. За цей футбольний клуб також виступає шурин баскетболіста.
У першому футбольному матчі Шрьодер зіграв 63 хвилини, вийшовши в старті.
У своєму інстаграмі баскетболіст поділився епізодом, в якому віддав гостру передачу, яка, на жаль, завершилася суддівським свистком – офсайд:
Фото/відео: germania1921bleckenstedt / ds17_fg | The SportsRush