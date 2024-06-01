Гравець НБА зіграв у футбол за команду шурина. Дебютував у шостому дивізіоні європейського чемпіонату

30 травня у шостому дивізіоні чемпіонату Німеччини зустрічалися колективи «Блекенштедт» та «Геттінген 05». Матч завершився поразкою першої команди з рахунком 1:5.

Найцікавішою подією зустрічі став дебют німецького гравця на ім’я Денніс Шрьодер за команду «Блекенштедт». Він – гравець НБА та переможець ЧС-2023 зі збірною Німеччини. За цей футбольний клуб також виступає шурин баскетболіста.

У першому футбольному матчі Шрьодер зіграв 63 хвилини, вийшовши в старті.

У своєму інстаграмі баскетболіст поділився епізодом, в якому віддав гостру передачу, яка, на жаль, завершилася суддівським свистком – офсайд:

Фото/відео: germania1921bleckenstedt / ds17_fg | The SportsRush

ua.tribuna.com