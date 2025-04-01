В Японии машины Haas будут в особой версии раскраски

Гран При Японии в этом году вновь проходит весной, в пору цветения сакуры, поэтому машины Haas F1 на третьем этапе сезона будут в оригинальной версии раскраски, что, конечно, оценят болельщики. Тем более что руководит командой Айо Комацу, который рад, что этот уик-энд проведёт на родине.

Айо Комацу, руководитель команды: «После очень успешного уик-энда в Шанхае мы отправляемся в Японию полные сил и энергии. Сузука – очень сложная трасса как для гонщиков, так и для инженеров, которым предстоит найти правильный подход к настройкам машины.

Хотя в Шанхае мы выступили на хорошем уровне, мы знаем, что у нашей VF-25 по-прежнему есть серьёзные недостатки, проявившиеся в Мельбурне. Но в предстоящий уик-энд мы будем готовы принять любые вызовы, которые нас могут ждать, и намерены выжать из машины всё, а также создать условия, чтобы наши гонщики выложились по-максимуму».

Оливер Берман: «Я по-настоящему предвкушаю гонку в Японии. Там прекрасная трасса, а благодаря партнёрству с Toyota Gazoo Racing всю нашу команду ждёт незабываемый уик-энд.

Мне повезло, я ездил по трассе в Сузуке на машине японской серии Super Formula, и это был очень интересный опыт. Японская публика нас очень горячо поддерживала, хотя это были всего лишь тесты, и я с нетерпением жду новой встречи с ней».

Эстебан Окон: «Я рад, что мы вновь будем гоняться в Японии, где невероятно страстные болельщики, которые отлично разбираются в нашем спорте. Что касается собственно трассы, то я часто говорю, то Сузука – мой любимый автодром в календаре чемпионата.

Эта трасса многим хороша, но особенно мне нравится первый сектор круга, очень быстрый и органичный по конфигурации. От гонщика там требуется решительный настрой и точность пилотирования, прежде всего в квалификации, и если удаётся проехать хороший круг, то это тем более приятно.

Я также ценю, что у этой трассы столь богатая история, что она принадлежит к автодромам старой школы, а если добавить к этому горячую поддержку японских болельщиков, то это делает этап в Сузуке одним из самых ярких событий сезона.

В прошлом мне удавалось показывать там неплохие результаты, в том числе в 2022-м я занял 4-е место, и мы надеемся, что в этот уик-энд вновь сможем реально претендовать на хороший результат».

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