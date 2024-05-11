ШАТЕРНИКОВА: «Украинцы, которые болеют за Камбососа – странные люди»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова поделилась мнением относительно австралийца Джорджа Камбососа, который является будущим соперником Василия Ломаченко.

– Камбосос позвал в свой лагерь россиян. Это метод психологического давления на Василия или как?

– Не думаю. Я не была на спарринг-сессиях Камбососа, в его лагере, поэтому не могу подтвердить, что это были русские. Очень часто у нас люди просто что-то не так услышали, недослышали, придумали. Однако если там кто-то и был из россиян, то это выбор команды австралийца, кого привлекать к подготовке. Я не могу доверять СМИ, которые очень часто все перекручивают. Но если это и правда, то, мне кажется, что Камбосос не для того пригласил атлетов из враждебной страны, чтобы разозлить Василия, расшатать нервы.

Вы говорите о россиянах в лагере Камбососа. Некоторые наши спортсмены из Украины публично и, видимо, не публично говорят о том, что они будут болеть за австралийца! Когда я это читаю, то вообще… Это какой-то сюрреализм. Если вам не нравится Ломаченко, то вообще не включайте бой, а болеть… За что? Вместо того, чтобы быть объединенными и поддерживать друг друга? Некоторые встают в «позу», зная, что есть возможность, что в лагере Джорджа работали российские боксеры, и при этом говорят, что будут поддерживать австралийца. Это просто полный «бред». Это не о критическом мышлении, здесь об этом дело не идет. Какие-то просто странные люди с другой планеты, на мой взгляд. Если мне человек не нравится по каким-то там своим жизненным ценностям, то я просто за ним не слежу – и все, он мне неинтересен. Если кому-то Ломаченко не нравится, то не смотрите его поединки, не дискутируйте о нем, живите своей жизнью и делайте добрые дела. Болеть за австралийца, у которого, возможно, спарринг-партнеры россияне? Я в шоке просто. В зале висит российский флаг? Не думаю, что в Австралии Камбосос углубляется в то, что происходит на другом континенте. Здесь даже не о Джордже, это его дело. Но когда украинцы говорят, что будут болеть за Камбососа, – это какие-то чудаковатые странные люди.

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua