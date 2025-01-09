«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Промоутер Эдди Хирн после вчерашней победы Джея Опетаи в поединке крузервейта выложил в Instagram фото с австралийским боксером.
Фанаты в комментариях уже просят организовать поединок против Александра Усика, который ранее не исключал, что может вернуться в тяжелый вес, где был абсолютным чемпионом.
Правда, болельщики в основном не очень уверены в способностях Опетаи.
«Усик его сводит в школу».
«Организуй ему бой с Усиком».
«Без шансов, что он победит Усика»
«Я хочу увидеть его бой с Усиком».
«А он способен нокаутировать украинца».
Боксер пока владеет только одним титулом крузервейта, однако в следующем поединке может встретиться с Зурдо Рамиресом, у которого два пояса.