«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Промоутер Эдди Хирн после вчерашней победы Джея Опетаи в поединке крузервейта выложил в Instagram фото с австралийским боксером.

Фанаты в комментариях уже просят организовать поединок против Александра Усика, который ранее не исключал, что может вернуться в тяжелый вес, где был абсолютным чемпионом.

Правда, болельщики в основном не очень уверены в способностях Опетаи.

«Усик его сводит в школу».

«Организуй ему бой с Усиком».

«Без шансов, что он победит Усика»

«Я хочу увидеть его бой с Усиком».

«А он способен нокаутировать украинца».

Боксер пока владеет только одним титулом крузервейта, однако в следующем поединке может встретиться с Зурдо Рамиресом, у которого два пояса.

sport.ua