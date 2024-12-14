Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?

GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших британских боксеров в истории.

Первую строчку рейтинга занял бывший король хевивейта Леннокс Льюис – который является единственным британским боксером, который был абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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Вторая строчка отошла средневесу Джо Кальзаге, который победил 21 бойца за титул чемпиона мира. Бронза рейтинга у Карла Фроча.

Четвертую строчку списка занял бывший чемпион мира во втором среднем весе Найджел Бенн, а Рикки Хаттон – 5-й.

Из действующих профессиональных боксеров в рейтинг попал только Тайсон Фьюри – следующий соперник украинца Александра Усика.

Десятка лучших британских боксеров от GiveMeSport

sport.ua