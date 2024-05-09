Хочу жесткого боя. Камбосос рассказал о плане на бой против Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) рассказал о плане на бой против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 KO),.

«У Ломаченко отличный IQ, он великолепно работает на ногах, но ему также нравится идти вперед. У нас есть свои хитрости в рукавах. Нужно ли нам его запугивать? Подождем и посмотрим. Я буду готов адаптироваться, и это будет незабываемый поединок.

Я очень взрывной и динамичный. Я не боюсь никого. Я делаю шаг навстречу лучшим. Мое резюме говорит само за себя. Я хочу жесткого боя. Я хочу драки.

Это захватывающий и мотивирующий поединок против бойца, которым я восхищался и в бою с которым проявлю себя. Атмосфера будет невероятной», – сказал Джордж.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в Австралии. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Также Камбосос заверил, что недооценки с его стороны не будет.

sport.ua