В Великобритании помянули Стирлинга Мосса

Легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс умер в апреле 2020-го. Тогда поминальную службу устраивать не стали из-за Covid-19, прошла она только сейчас – четыре года спустя.

На службе присутствовали сын Стирлинга – Стирлинг Эллиот Мосс, и Хелен Джейн Мосс, его невестка. Приехали Джеки Стюарт, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, актер Роуэн Эткинсон, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, ведущий Grand Tour Ричард Хаммонд, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун, отец Льюиса Хэмилтона Энтони и многие другие. Всего собралось более 2000 человек.

Возле аббатства были выставлены легендарные машины – Lotus 18, на которой Мосс одержал знаменитую победу на Гран При Монако 1961 года, Ferrari 250GT SWB, Cooper T53 Lowline, Mercedes-Benz 300 SLR. Несколько машин предоставил британский клуб гонщиков.

Источник