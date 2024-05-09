Экс-теннисистка топ-30 неожиданно завершила профессиональную карьеру

Камила Джорджи приняла решение уйти из тенниса

Итальянская теннисистка появилась в списке игроков, завершивших карьеру, который размещён на сайте Международного агенства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Указанная дата завершения карьеры — 7 мая 2024 года.

Отметим, что Джорджи ранее не сообщала о каких-либо планах завершить карьеру. В этом году 32-летняя итальянка провела девять матчей и одержала три победы. Последний из них состоялся в марте на турнире WTA 1000 в Майами.

За более чем десять лет выступлений в WTA-туре Камила Джорджи выиграла четыре титула, один из них WTA 1000 в Монреале в 2021 году. В октябре 2018 года итальянка поднялась на 26-е место в мировом рейтинге.

Лучшим результатом Джорджи на турнирах Grand Slam был четвертьфинал на Уимблдоне-2018. Также она играла в четвёртом раунде на Ролан Гаррос в 2022 году.

В 2021 году Камила Джоджи дошла до четвертьфинала на Олимпийских играх в Токио.

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