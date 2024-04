Чарлстон. Ангелина Калинина против Каролин Возняцки во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в третий круг турнира WTA 500 в Чарлстоне. Поединок против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки пройдет 3 апреля первым запуском на центральном корте и начнется в 18:00 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.04.2024): 351/201

Призовые за карьеру: $3,353,549

Дата рождения: 11/07/1990 (33 года)

Место рождения: Оденсе, Дания

Рост: 177 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 30 (2018 — Australian Open, Eastbourne, Beijing; 2017 — Tokyo [Pan Pacific], WTA Finals; 2016 — Tokyo [Pan Pacific], Hong Kong; 2015 — Kuala Lumpur; 2014 — Istanbul; 2013 — Luxembourg; 2012 — Seoul, Moscow; 2011 — Dubai, Indian Wells, Charleston, Brussels, Copenhagen, New Haven; 2010 — Ponte Vedra Beach, Copenhagen, Montréal, New Haven, Tokyo [Pan Pacific], Beijing; 2009 — Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 — Stockholm, New Haven, Tokyo [Japan Open])

Высший рейтинг WTA: 1 (11/10/2010) — провела на первой строчке 71 неделю (11-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.04.2024): 646/272

Призовые за карьеру: $35,899,238

H2H: 1-0

2024 | Майами (WTA 1000) | Хард | R2 | Калинина 5:7, 7:5, 6:4

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: BYE

Каролин Возняцки

R1: Маккартни Кесслер (США, №122) 6:0, 6:1

История на турнире

Ангелина Калинина — 3/2 | Калинина третий играет на турнире в Чарлстоне. В 2022 году она дошла здесь до четвертьфинала.

Каролин Возняцки — 19/5 | Возняцки седьмой раз выступает в Чарлстоне. В 2011 году она выиграла на этом турнире титул.

Выступления на грунте (на 03/04/2024):

Ангелина Калинина — 169/68 (7/8 в этом году)

Каролин Возняцки — 118/61 (1/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 7/9

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/4 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2

Каролин Возняцки — 6/5

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 5/2 | Индиан-Уэллс — 1/4, Майами — R2

WTA 500 — 0/1 | Сан-Диего — R1

WTA 250 — 0/1 | Окленд — R1, Хобарт — 1/4, Хуахин — 1/4

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — П, В, В, П, П

Каролин Возняцки — В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 3/1 | Калинина выиграла три последних матча против теннисисток из Дании, дважды обыграв Клару Таусон и один раз Каролин Возняцки;

Каролин Возняцки — 9/11 | Возняцки выиграла лишь один из шести последних матчей против теннисисток из Украины. В этом сезоне она проиграла Элине Свитолиной в Окленде;

Ангелина Калинина проведет свой 134-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 66 побед (50%).

Каролин Возняцки проведет свой 874-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 609 побед (70%).

Победительница этого матча получит $11,190 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $6,940 призовых и 32 рейтинговых очка.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet оценивает считает фавориткой матча Каролин Возняцки и предлагает на ее победу коэффициент — 1,58. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 2,33.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 2,47, а победа Каролин Возняцки — 1,64.

