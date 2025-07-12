Haas F1 дымит резиной в Гудвуде

Haas F1 в Гудвуде представляет не совсем обычная делегация, поскольку машины VF-23 и VF-24 на Фестивале скорости пилотируют не только гонщики, но впервые за руль техники Формулы 1 сел Джин Хаас, основатель и хозяин американской команды. А компанию ему составил Айо Комацу, и мы об этом рассказывали.

Конечно, для мистера Хааса была составлена необходимая программа подготовки, так что 72-летний бизнесмен, владелец всемирно известной станкостроительной компании Haas Automation по основному роду занятий, вполне успешно справился.

Вот что он сказал вчера, после завершения своей программы: «Если честно, раньше я вообще мало что знал про Фестиваль скорости, но это меня заинтересовало, и теперь я понимаю, почему сюда приезжает так много болельщиков.

Сложнее всего было стараться ездить очень медленно на этой очень быстрой машине!»

Айо Комацу, руководитель Haas F1, добавил: «Джин впервые пилотировал нашу машину, и всё сложилось замечательно. Мы с ним провели по два заезда каждый, один утром и ещё один днём. Джину всё очень понравилось, он постоянно улыбался – в общем, для всех нас это был просто великолепный день.

Его можно называть историческим, который навсегда останется в памяти. А в оставшиеся дни уик-энда нас сменят Оливер и Эстебан, и мы уже в предвкушении – вместе со всеми болельщиками!»

Сегодня в Гудвуде машины Haas действительно пилотируют Оливер Берман и Эстебан Окон, и, конечно, поскольку они настоящие мастера своего дела, то наверняка их выступления радуют публику – собственно, гонщики основного состава команды уже вовсю дымят резиной на знаменитой трассе скоростного подъёма на Гудвудский холм.

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