Видео: Впечатляющая авария на тренировке в Индианаполисе

На вчерашней тренировке в Индианаполисе, когда команды серии IndyCar готовились к предстоящей квалификации к классической 500-мильной гонке, произошла впечатляющая авария, кадры которой облетели все автоспортивные издания мира.

Авария произошла из-за ошибки Нолана Зигеля, 19-летнего новичка команды Dale Coyne Racing: во 2-м повороте овального автодрома он потерял контроль над машиной, её развернуло на 180 градусов, после чего она ударилась об отбойник передним левым углом, а затем взмыла в воздух, перевернулась, грохнулась на трассу и остановилась колёсами кверху.

Спасатели оказались на месте аварии очень быстро, как это всегда бывает на американских овалах, однако им пришлось приложить немалые усилия, чтобы вернуть сильно повреждённую машину в нормальное положение и помочь Зигелю выбраться из кокпита. К счастью, он не пострадал.

«Если честно, я не знаю, что там произошло, – прокомментировал молодой гонщик из Калифорнии. – Посреди трассы задние колёса вдруг начало срывать с траектории, я пытался скорректировать занос, но машину развернуло. Точно не скажу, из-за чего это произошло. Я расстроен, мне неудобно перед командой, которая так долго готовилась и приложила столько усилий, а я всё испортил.

Но надо двигаться вперёд – посмотрим, сможем ли мы вернуться в строй и принять участие в квалификации. Вероятно, нам придётся готовить запасную машину, и пока неясно, как всё сложится. Я в порядке и могу вернуться за руль, но приношу всем извинения…»

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