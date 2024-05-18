Рим. Леся Цуренко против Ангелины Калининой во втором круге: превью матча

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют за место в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Поединок пройдет третьим запуском на корте №2 (ориентировочное начало в 15:00 по киевскому времени)

Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.05.2024): 510/329

Призовые за карьеру: $6,552,733

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.05.2024): 355/204

Призовые за карьеру: $3,413,254

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H2H: 1-0

2022 | Wimbledon | Трава | R2 | Цуренко — 3:6, 6:4, 6:3

Путь на турнире

Леся Цуренко

R1: Донна Векич (Хорватия, №37) 6:2, 3:6, 7:6(5)

Ангелина Калинина

R1: BYE

История на турнире

Леся Цуренко — 8/8 | Цуренко девятый раз играет на турнире в Риме. Ее лучший результат — 1/16 финала в 2016, 2017 и 2023 годах.

Ангелина Калинина — 6/1 | Калинина третий раз стартует в Риме. В прошлом году она дошла на этом турнире до финала, в котором уступила Елене Рыбакиной.

Выступления на грунте (на 10.05.2024):

Леся Цуренко — 166/112 (2/3 в этом году)

Ангелина Калинина — 173/71 (4/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 8/9

Grand Slam — 2/1 | АО — R3

WTA 1000 — 4/3 | Доха — R3 (снялась до матча), Индиан-Уэллс — R2, Майами — R2, Мадрид — R1

WTA 500 — 0/3 | Абу-Даби — R1, Сан-Диего — R1, Чарльстон — R1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

BJKC — 1/1

Ангелина Калинина — 11/12

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/5 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4, Мадрид — R1

WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 6/2 | Остин — 1/2, Руан — 1/2

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — В, П, П, В, П

Ангелина Калинина — П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 22/10 | Цуренко сыграет против своей соотечественницы впервые в этом сезоне. В прошлом году Леся уступила Даяне Ястремской в Бирмингеме и победила Элину Свитолину в Риме.

Ангелина Калинина — 14/8 | Калинина проведет уже третье дерби в этом сезоне — она уступила Марте Костюк в Аделаиде и Элине Свитолиной в Дубае.

Леся Цуренко проведет 373-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 181 победа (49%);

Ангелина Калинина проведет свой 141-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 70 побед (50%);

Леся Цуренко проведет 85-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 38 побед (45%).

Ангелина Калинина сыграет 44-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 23 победы (53%).

Победительница этого матча получит 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая — 16 965 евро призовых и 35 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Ангелину Калинину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,49. На победу Леси Цуренко предлагается коэффициент — 2,87.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 2,78. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 1,53.

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btu.org.ua