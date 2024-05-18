Заплотинский задержан при попытке незаконно пересечь границу Украины — СМИ

Сообщается, что игрок Киев-Баскета перемещен в учебный центр десантно-штурмовых войск Украины

Защитник Киев-Баскета Вадим Заплотинский был задержан пограничной службой Украины при попытке незаконно пересечь государственную границу. Сообщается, что 26-летний баскетболист находился в группе других людей и перемещался в горах в направлении соседней страны.

По словам бывшего президента федерации баскетбола Киева Макса Сергеева, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в рядах ВСУ, спортсмена передали в ТЦК. Позднее его направили в учебный центр десантно-штурмовых войск Украины.

Заплотинский в нынешнем сезоне Суперлиги в среднем набирал 10.0 очка, 10.5 подбора, 1.6 передачи. Вадим был признан лучшим игроком защитного плана в нынешнем розыгрыше, а также вошел во вторую символическую пятерку года.

Вместе с Киев-Баскетом, Заплотинский добыл бронзовые награды Суперлиги-2023/24. В противостоянии за третье место киевляне обыграли Черкасских Мавп в двух матчах.

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