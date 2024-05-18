39-річна модель народила від 22-річного гравця НБА. Її старший син такого ж віку, як теперішній хлопець

39-річна американська модель Драя Мішель у своєму інстаграмі повідомила, що народила доньку. Батьком дитини є 22-річний баскетболіст «Г'юстона» та другий номер драфту НБА 2021 року Джейлен Грін.

Що цікаво, для Мішель це третя дитина. У попередньому шлюбі з ексгравцем НФЛ Орландо Скандріком вона народила двох – сина та доньку, причому старший син на ім'я Кніко лише на рік молодший за нинішнього обранця Драї Джейлена Гріна.

Вперше про стосунки баскетболіста з Драєю Мішель стало відомо в серпні 2023-го, коли їх разом помітили на прогулянці.

Фото: інстаграм drayamichele

ua.tribuna.com