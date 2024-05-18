Лоивский рассказал, может ли Усик закончить карьеру после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский рассказал, может ли Александр Усик закончить карьеру после боя с британцем Тайсоном Фьюри:

«Думаю, что ему еще нужно пару поединков провести. Он еще не всю историю бокса дописал. Понятно, что все зависит от него, что есть возраст, но самое главное – это здоровье. Думаю, что Усик пойдет до конца.

С кем ему дальше боксировать? На сегодняшний день я не вижу молодых боксеров, которые могли бы составить ему конкуренцию. Здесь уже есть моменты, чтобы заработать на всю жизнь. Опять пишут, что Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Усика с Джошуа.

Дай Бог, чтобы Саша заработал на всю оставшуюся жизнь. Тем более, он сейчас очень много помогает Украине, ВСУ, отстраивает дома, много благотворительностью занимается, о которой мало кто знает, ведь он это не афиширует».

Ранее Леонид Лоевский дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится в ночь с 18 на 19 мая.

sport.ua