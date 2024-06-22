Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) спустя месяц более детально оценил свое поражение в бою за все пояса супертяжелого веса против Александра Усика (22-0, 14 KO).

«Я много раз пересматривал бой и все равно получал один и тот же ответ – я думал, что выиграл. Усик знает, что он меня не победил… Я думал, что почти все раунды я бил его по голове. Он разбил мне нос в восьмом раунде, получил 10-8 в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд.

Но кроме этого я не дал ему ни одного раунда… На самом деле все оказалось намного проще, чем я думал. Люди говорили, что по нему трудно попасть, а я наносил ему комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Моя проблема в том, что я, наверное, слишком много веселился. Это было слишком легко. Как будто я был там с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, дурачился и поплатился за это в девятом раунде», – сказал Тайсон.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua