Даниэль ДЮБУА: «Сейчас мое время. Оставайся дальше на пенсии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа отреагировал на завершение карьеры Тайсона Фьюри и рассказал, ждет ли его возвращения.

«По моему мнению, он должен оставаться на пенсии. Тайсон уже все сделал. Сейчас мое время, я хочу быть следующим», – сказал Дюбуа.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua