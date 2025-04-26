Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-18 провела последний матч на юношеском чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была сборная Казахстан.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу украинских хоккеистов.

В первом периоде Украина забросила уже на первой минуте, однако отметить стоит вратаря Илью Боброва. Кипер, который по ходу турнира стал основным, уверенными действиями сохранил партнеров в игре и не позволил противнику сравнять результат.

Во второй 20-минутке все было хорошо до грубого фола Спаскина, получившего штраф 5+20. Украинцы неплохо оборонялись, но все же пропустили в меньшинстве. Правда, сразу после возвращения к равным составам сборная Украины оформила две шайбы. Дальним броском отличился Косарев, а Ратушняк на пятаке замкнул удобную передачу Сухицкого. Хороший ответ после тяжелых минут в меньшинстве.

До второго перерыва Казахстан успел отыграть один гол.

Третий и последний период на турнире прошел без голов. Украина завершила турнир на второй позиции (12 очков), а повышение в классе заработала сборная Дании (15 очков), которая обыграла украинцев в личной встрече.

Вылетела сборная Австрии, проигравшая Венгрии.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Казахстан – Украина 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 00:48 Выставкин (Ратушняк, Косарев) – 0:1, 29:37 Саркенов (Макыш – больш) – 1:1, 33:26 Косарев (Ратушняк, Выставкин) – 1:2, 34:42 Ратушняк (Сухицкий, Васяк) – 1:3, 36:48 Бакыт (Миндубаев) – 2:3

Вратари: Лыткин – Бобров

sport.ua