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Футбол

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

    • UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

    "Королевский клуб" проводит далеко не лучший свой сезон. Впереди – два решающих финала против "Барселоны", Эль-Класико состоится не только в финале Кубка, но еще и в рамках второго круга Примеры. Именно в этих матчах команда Анчелотти должна либо реабилитироваться, либо окончательно провалить кампанию. Давление огромное, а соперник — принципиальный и опасный как никогда. Сможет ли "Барселона" добить "Реал"? Выйдет ли на поле тер Штеген? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 22:55 по киевскому времени.

    Комментатор: Тарас Вархоляк

    www.ua-football.com

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