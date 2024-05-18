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Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

«Барселона» — «Райо Вальекано»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

    • "Барселона" примет "Райо Вальекано" на фоне большого скандала. Хави Эрнандес наговорил много лишнего на пресс-конференции, и теперь Лапорта, который еще месяц назад уламывал легенду остаться, хочет его уволить.

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    • Соберется ли команда в такой ситуации? Отстоит ли тренера? Или же сыграет показательно безразлично?

    Так-то турнирного значения поединок почти не имеет. "Барсе" надо набрать 2 очка в 2 турах, чтобы гарантировать себе 2-е место, а "Райо" на 99% обеспечил себе сохранение прописки победой над "Гранадой" (2:1) посреди недели.

    Как пройдет, возможно, последний домашний матч Хави во главе "Барсы" — узнаем в воскресенье, 19 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 6 и Volia TV. Начало — в 20:00 по Киеву.

    Трансляция матча

    Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Дивіться матч Прімери Барселона — Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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