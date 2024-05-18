Доменикали пригласил всех руководителей команд на ужин

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, родом из Имолы, и к Гран При Эмилии-Романьи у него особое отношение, хотя недавно мы приводили его слова о том, что будущее этой гонке вовсе не гарантировано.

Но вполне логично, что именно в Имоле он решил собрать руководителей команд за одним столом, поэтому вчера вечером пригласил их всех на ужин в один из местных ресторанов.

Фотографией, сделанной во время застолья, поделился Джеймс Ваулз, прокомментировав её так: «Славный получился вечер в компании Стефано и руководителей команд. Стефано из Имолы и угостил нас прекрасным ужином. Весь вечер за столом мы делились замечательными историями, но завтра продолжим соперничать на трассе».

Интересно, что все, кроме Андреа Стелла, явились на званый ужин, одевшись, как им удобнее, и только руководитель команды McLaren пришёл в униформе. Хотя он итальянец и уж тем более мог позволить себе расслабиться. Но, видимо, должен соблюдать правила, которые действуют в британской команде.

Один из авторов многочисленных комментариев, которые собрал этот снимок, вспомнил, что в прошлом Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, тоже приходил на подобные застолья в униформе команды.

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