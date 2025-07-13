Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Титулованный украинский супертяжеловес Александр Усик выбрал лучшего боксера в истории. Украинец назвал звездного боксера Теренса Кроуфорда.

«Я не лучший боксер в мире. Лучшим боксером в мире является Теренс Кроуфорд», – сказал Усик.

Кроуфорд проведет супер-бой против Сауля Альвареса, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Усик 19 июля на Уэмбли сразится с Даниелем Дюбуа.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua