Челси – ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Кульминацией Клубного чемпионата мира станет европейское противостояние. Если "ПСЖ" многие ожидали там увидеть, то "Челси" в финале – определенная неожиданность. Англичанам повезло с сеткой, ведь на пути в финал откровенно сильных соперников у них не было. Подопечные Марески уже превзошли ожидания болельщиков и экспертов, а теперь попытаются остановить парижан.

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Финал КЧМ-2025 "Челси" – "ПСЖ" состоится в воскресенье, 13 июля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Суспільне Спорт.

Трансляция матча

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Трансляція матчу Челсі – ПСЖ Смотреть трансляцию

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