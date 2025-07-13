Украинцы на турнирах ITF 12 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
13:00 | Александра Олейникова (Украина, 5) – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, 4)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
15:00 | Александр Овчаренко/Петр Нестеров (Украина/Болгария, 3) – Макс Вестпал/Теодор Вейнгар (Франция/США)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
23:00 | Анита Сагдиева/Кайли Коллинс (Украина/США) – Мидори Кастильо Меса/Бранделин Фелгензи (США)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
15:00 | Никита Маштаков/Николло Катини (Украина/Италия, 1) – Игорь Маркондеш/Никола Славич (Бразилия/Швеция, 3)