Промоутер Джошуа рассказал, кто станет победителем боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон сказал, что проведет с Усиком два поединка? Все возможно, мы знаем, что у них соглашение на два боя и ожидаем этого. Посмотрим, сможет ли Фьюри победить 18 мая. Не очень уверен в триумфе Тайсона, но надеюсь, что он выиграет», – сказал Хирн.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua