Владимир КЛИЧКО: «В войне есть только одни переговоры – прочь из Украины»

The Athletic. Владимир Кличко

Бывший украинский боксер Владимир Кличко рассказал о единственном варианте дипломатического завершения войны:

«И если США думают, что война где-то там, в другом месте, а здесь безопасно, то надо понимать, что зло будет объединяться друг с другом, как это происходит сейчас, чтобы поддержать россию. Некоторые страны поставляют дроны-камикадзе и оружие для них. Мы живем на одной планете, и нам приходится торговать и так далее. Так что в более сложном, долгосрочном плане вы не можете стоять в стороне и отворачиваться. Это придет и в вашу страну. Добро и зло всегда были здесь, на этой планете. Надо выбирать, на чьей ты стороне. Если ты отворачиваешься, ты автоматически поддерживаешь зло. Если ты принимаешь активное участие, ты выбираешь сторону добра.

В войне хотелось бы, чтобы все можно было решить иначе, переговорами. Но переговоры могут быть только об одном – убирайтесь вон из Украины».

Ранее Владимир Кличко обратился к американским политикам.

sport.ua