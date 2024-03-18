Коли стартує плей-оф Суперліги, який формат та де гратиме «Запоріжжя»? Відповіді на найнагальніші запитання

Регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги добігає завершення – 19 березня будуть зіграні останні матчі регулярки і вісімка найкращих клубів розпочне підготовку до плей-оф.

Коли плей-оф взагалі стартує, яким буде формат, де гратимуть та чи можна буде подивитися матчі наживо? Редактор Tribuna.com Андрій Білик поспілкувався із директором департаменту інформаційних технологій та маркетингу федерації баскетболу України В’ячеславом Лопушанським, який дав відповіді на запитання, що зараз цікавлять та хвилюють найбільше.

Коли початок

«Плей-оф розпочинається 26 березня. Дуже близько між матчами регулярки і плей-оф, але в нас же був Кубок і ту паузу заповнили Кубком України. Зараз потрібно максимально наситити чемпіонат вирішальними матчами Суперліги. Зараз команди грають, отримають ігрову практику перед плей-оф», – прокоментував Лопушанський.

Формат плей-оф

Всі серії плей-оф будуть зіграні у форматі до двох перемог. Матчі проводитимуться на домашніх майданчиках всіх клубів Суперліги, що вийшли у плей-оф, та із вболівальниками на трибунах, за винятком «Запоріжжя», яке не зможе приймати матчі на домашній арені та проводитиме свої домашні матчі у Черкасах.

Також плей-оф передбачає проведення бронзової серії – між двома командами, що поступляться у півфіналах, будуть розіграні бронзові нагороди Суперліги.

«Ми говорили напередодні старту сезону про те, що базово є рішення про повернення плей-оф. Після Нового року Виконком федерації міг змінити своє рішення та збільшити кількість матчів на виліт. Клуби не звернулися, тому було прийнято рішення працювати за тією схемою, яка була затверджена Виконкомом на момент старту сезону.

Чому так? Бо для деяких команд це задорого. Як не дивно, але зараз фінансова складова виходить на перший план, навіть у темі плей-оф. Тому абсолютно всі серії плей-оф будуть до двох перемог.

На щастя ми виходимо із системи баблів. Вона напевно виправдовує себе в ситуації безгрошів’я і в ситуації, коли вболівальникам не можна приходити на трибуни. Зараз ми бачимо іншу ситуацію, коли у вболівальників є можливість прийти на трибуни, і коли клуби хотіли б приймати на своєму майданчику ці матчі.

Плей-оф буде проходити, по-перше, в містах, де базуються команди, по-друге, з вболівальниками на трибунах. У кожному місті є свій протокол безпеки, його підписують кілька органів: місцева влада, директор зали, представник федерації, клуб, поліція та пожежна безпека. Це такий глобальний протокол. І саме ці органи вирішують, скільки глядачів можуть відвідати той чи інший зал.

У Києві на сьогоднішній момент і в клубу [«Київ-Баскета»] і в федерації є дозвіл на 500 вболівальників на матчі в Києві. Перед плей-оф так само можна баскетбольному клубу «Київ-Баскет» продавати квитки і це має бути не більше, ніж 500 глядачів + персонал і так далі, максимум це 600 людей, думаю. Якби ми проводили матчі, умовно в GYMMAXXX (домашня арена «Будівельника», який знявся з сезону в грудні – прим. Tribuna.com) там, напевно, можна і 1000 людей туди пустити, все банально, спустився в паркінг і ти в укритті. Якщо ми граємо у залі «Венето» (домашня арена «Київ-Баскета» – прим.), то у нас є поряд школа, дитячий садочок, з якими укладені у клубу домовленності, там можна сховатися. Це невелика кількість людей, але умовно на Кубок у нас був дозвіл на 500-700 глядачів. Ми використали цю історію на максимум. Так само, думаю, буде ця історія і в матчах на виліт», – сказав В'ячеслав Лопушанський.

Де гратиме «Запоріжжя»

«Єдина команда, яка не має, на жаль, домашнього майданчика, точніше вона там тренується, але грати там небезпечно, це «Запоріжжя». Це єдина команда, яка не буде мати свого домашнього майданчику та своїх домашніх вболівальників.

Зараз пропрацьовується історія з тим, в якому місті гратиме «Запоріжжя». Скоріш за все, це буде домашній майданчик «Черкаських Мавп». Фактично, одній із команд пощастило більше, «Черкаським Мавпам», але на їх місці могла опинитися й інша команда. «Говерла», наприклад, і з ними пропрацьовувалося так само, щоб Івано-Франківськ був для «Запоріжжя» номінально домашнім майданчиком і щоб там вони зіграли.

У «Запоріжжя» був варіант знайти собі інший домашній майданчик, але, знову таки, тут питання і в грошах», – пояснив директор департаменту інформаційних технологій та маркетингу ФБУ.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com