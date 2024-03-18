Лиам Лоусон готов заменить Даниэля Риккардо в RB

Даниэль Риккардо настолько невыразительно провёл две первые гонки нового сезона, что многочисленные эксперты начали рассуждать о скором закате карьеры австралийского гонщика.

Накануне этапа в Мельбурне телеканал Fox Sports спросил у резервного пилота Red Bull Racing Лиама Лоусона, готов ли он заменить Риккардо за рулём RB, если Даниэль не начнёт показывать результаты.

«Абсолютно готов, – ответил Лиам. – Думаю, Даниэль знает, что у машины есть потенциал, и я уверен, что он рассчитывает сделать шаг вперёд.

Сейчас молодым гонщикам сложно пробиться в Формулу 1. В этом году впервые состав команд не изменился по сравнению с предыдущим сезоном. Особенно сложно получить место, когда на него претендуют несколько парней. Я чувствую, что готов, но и другие пилоты тоже готовы.

Моя цель заключается в том, чтобы вернуться за руль как можно быстрее. В Red Bull довольно беспощадно относятся к гонщикам. Конечно, я бы хотел выступать за них, но, в конечном итоге, я хочу быть в Формуле 1 несмотря ни на что».

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