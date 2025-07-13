Формула E: Кэссиди выиграл гонку, Роулэнд – титул

Паскаль Верляйн, гонщик Porsche и действующий чемпион Формулы E, в воскресенье стартовал в Берлине с поула, и ему обязательно нужна была победа, чтобы сохранить шансы на титул и в этом году.

На старте он удержал лидерство, хотя, конечно, начинавший гонку вторым очень амбициозный британец Дэн Тиктум сразу попытался его атаковать, но Паскаль отбился. А вот его напарник, Антониу Феликс да Кошта, не устоял под натиском молодого и очень быстрого гонщика McLaren Тэйлора Барнарда, которому удалось уже на первом круге подняться на третью позицию.

Затем португальца опередил и Робин Фряйнс, стартовавший четвёртым. Впрочем, многие гонщики, в том числе и Верляйн, почти сразу воспользовались режимом повышенной мощности Attack Mode, для чего нужно съехать с основной траектории в особый сектор, поэтому порядок в лидирующей группе временно изменился.

После шести кругов лидировал уже Тиктум, далее ехал Дэвид Бекман, его напарник по команде Cupra Kiro, Верляйн держался третьим, за ним да Кошта и Фряйнс.

Оливер Роулэнд, лидирующий в чемпионате, но вчера выступивший весьма неудачно, ехал седьмым – для него было важно действовать продуманно и соблюдать осторожность, стараясь заработать максимум очков.

На 9-м круге Верляйн вернулся в лидеры, опередив Тиктума, а на вторую позицию пробился Фряйнс. Роулэнд при этом отыграл ещё пару мест и добрался до первой пятёрки. Вообще пелотон продолжал ехать очень плотной группой, все решали свои тактические задачи, в том числе старались экономить и ресурс резины, и заряд батарей, поэтому постоянный обмен позициями продолжался.

13-й круг Тиктум начал лидером, Верляйн переместился на 2-ю позицию, да Кошта – на третью, Фряйнс ехал четвёртым, а Роулэнд по-прежнему держался на пятом месте. Впрочем, Оливер его едва не потерял, поскольку в одном из поворотов допустил небольшую ошибку, чем не преминул воспользоваться Барнард, но Роулэнду удалось удержаться впереди молодого и дерзкого соперника, хотя действовал он при этом тоже довольно рискованно.

Ещё через пять кругов в лидеры вернулся Верляйн, вторым ехал уже Барнард, третьим – Фряйнс, на пятую позицию поднялся Митч Эванс, победитель вчерашней гонки.

Но на 19-м круге из-за технических проблем остановилась машина Себастьена Буэми, напарника Фряйнса по команде Envision, из-за чего на трассу выехал электромобиль безопасности.

Но буквально перед этим Барнард атаковал Верляйна и опередил его, но то же самое сделал и да Кошта, т.е. теперь Паскаль ехал третьим, а в гонке в очередной раз сменился лидер.

При этом в аккумуляторах McLaren Барнарда было на пару процентов больше энергии, чем у пары преследовавших его Porsche, поэтому Тэйлор без особых сложностей удержался на первой позиции на рестарте. После этого он предпочёл сразу воспользоваться Attack Mode, чтобы максимально оторваться от соперников.

Но реализовать план ему не удалось, поэтому на трассе вновь появились жёлтые флаги, на этот раз из-за столкновения машин его напарника Сэма Бёрда, который сразу сошёл с дистанции, и Нико Мюллера, вернувшегося в боксы на замену пробитого колеса. Сейфти-кар выехал во второй раз. Виноват в инциденте был немецкий гонщик Andretti, и стюарды занялись расследованием.

На очередном рестарте Барнард сохранил лидерство, вторым теперь ехал да Кошта, Эванс поднялся на третью позицию, Верляйн – на четвёртую. Но за счёт Attack Mode Паскаль вскоре прибавил, опередил трёх соперников и вернулся в лидеры.

Примерно в это же время Роулэнд не поделил трассу с Эдоардо Мортарой, между машинами произошёл контакт, что, впрочем, не помешало Оливеру воспользоваться режимом повышенной мощности и перейти к решительным действиям. На 30-м круге он резко ускорился и смог прорваться на первую позицию!

Но время действия Attack Mode у него закончилось раньше, чем у преследовавших его соперников, и на 31 круге гонку возглавил Эванс. Вторым ехал да Кошта, а Роулэнд довольствовался четвёртым местом. А что Верляйн? А Верляйн по каким-то причинам откатился за пределы первой десятки ехал только 18-м, а затем вообще последним.

Поскольку Роулэнд продолжал атаковать, то вскоре вернулся в лидеры, и это говорило о том, что его шансы на титул вновь максимально высоки. Но интересно, что в первой пятёрке ехал и Фелипе Другович, который проводил свою дебютную гонку в Формуле E, заменяя Ника де Вриза в команде Mahindra. Стартовал он только 19-м, так что прогресс иначе как впечатляющим не назовёшь.

Впрочем, бразильца лихим манёвром опередил Барнанд, а затем и Эванс, который затем красиво обогнал и гонщика McLaren, отобрав у Тэйлора 5-ю позицию.

Заключительный круг Роулэнд начал четвёртым и на этой позиции его и закончил, а это означало, что набранных очков было достаточно, чтобы за две гонки до завершения сезона к радости команды Nissan обеспечить себе чемпионский титул!

Верляйн очков не набрал, финишировав 16-м, но с чем были связаны его сложности под конец гонки, уже было не так важно, поскольку Формула E приветствовала нового чемпиона мира!

Справедливости ради надо признать, что британский гонщик Nissan отлично провёл сезон и вполне заслуженно выиграл свой первый в карьере титул. В том году он одержал четыре победы, а всего семь раз поднимался на подиум, демонстрируя завидную стабильность, и выиграл чемпионат с преимуществом в 59 очков. После финиша был очень трогательный момент, поскольку в наушниках у Роулэнда зазвучал голос его маленькой дочки, одной из первых поздравившей папу с этим впечатляющим успехом.

«Невероятный результат! – взволнованно прокомментировал Оливер сразу после гонки. – Если честно, сегодня я вышел на старт, думая только о том, чтобы минимизировать потери перед лондонским финалом чемпионата, но сейчас мне просто не верится, что я стал чемпионом. У меня просто нет слов! Ну и гонка, честное слово!

Я старался действовать как можно осторожнее, но соперники проявляли столько агрессивности, некоторые просто шли ва-банк, но мне всё-таки удалось избежать серьёзных неприятностей».

А вот победитель у воскресной гонки в Берлине довольно неожиданный. Это Ник Кэссиди, новозеландский гонщик Jaguar, стартовавший с далёкой 20-й позиции. Т.е. представители этой команды второй день подряд добились успеха – вчера это был Митч Эванс, сегодня занявший пятое место.

Отчасти Кэссиди повезло, но недооценивать его мастерство тоже нельзя, ведь он смог правильно сориентироваться в суматохе последних кругов и первым пересёк линию финиша на полторы секунды раньше Джейка Денниса, пилота Andretti.

На третью ступень подиума поднялся Жан-Эрик Вернь, выступающий за DS Penske, двукратный чемпион Формулы E, но это лишь его второй финиш в тройке призёров в этом году.

Итак, чемпион мира по гонкам на электромобилях уже определился, но лондонский финал должен ответить ещё на один важный вопрос: кому достанется первое место в командном зачёте – Porsche или Nissan? Пока впереди команда легендарной немецкой марки, но японский коллектив отстаёт всего на 22 очка, отыграть которые за две гонки заключительного уик-энда сезона вполне реально.

Разумеется, при известной доле везения. Но если сегодня повезло Оливеру Роулэнду, почему удача должна отвернуться от его команды в финале сезона? Как всё сложится в Лондоне, узнаем через две недели.

Правда, в последний уик-энд июля пройдёт Гран При Бельгии, и Формула 1 для нашего ресурса всегда была и останется приоритетом, но так или иначе о лондонском этапе Формулы E мы тоже постараемся рассказать.

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