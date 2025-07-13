Брат Тайсона Фьюри сенсационно проиграл боксеру, у котрого 59 поражений

Getty Images/Global Images Ukraine. Уолтер Фьюри

11 июля на арене «Olympia» в английском городе Ливерпуль состоялся вечер бокса от промоутера Дэвида Нельсона.

В одном из поединков карда выступил перспективный Уолтер Фьюри (3–0), который является двоюродным братом Тайсона Фьюри – бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе.

28-летний британец стал автором неприятной сенсации и уступил джорнимену, в пассиве которого было 59 поражений. Кристап Зульгис (9–59–3, 5 КО) из Латвии продержался всю дистанцию и вырвал победу судейским решением.

Уолтер дебютировал в профессионалах в прошлом году и одержал три победы в трех поединках. Зульгис победил дважды в 2025 году – до этого представитель Латвии потерпел 33 поражения подряд.

Кристап Зульгис (Латвия) – Уолтер Фьюри (Великобритания) – PTS 4 (38–37)

sport.ua