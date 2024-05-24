Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 КО) высказал свое мнение касательно нокдауна Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком. Боксер считает, что рефери сделал все правильно – многие считают, что судья в ринге спас британца от нокаута.

«Я считаю, что судья действовал согласно правил. Кто-то говорит, что должен был остановить бой, возможно, с другими спортсменами могли бы и остановить. Но я же говорю, я видел поединки, где Фьюри падал и все говорили, что он не встанет, а он вставал и побеждал. Тайсон не тот боксер, каким кажется.

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Если бы рефери остановил бой, могли бы быть претензии. А так, поединок продолжился, Фьюри выстоял все раунды, к судье вопросов нет. Вообще, классный момент был», – сказал Сергей Богачук.

sport.ua