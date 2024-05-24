Бохум Ордеца разгромно проиграл Фортуне в первом матче плей-офф за право остаться в Бундеслиге

Ответный матч состоится в понедельник

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В Германии состоялся первый стыковой матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне.

"Бохум" украинца Ивана Ордеца, который занял 16-е место в регулярном сезоне, принимал "Фортуну" (Дюссельдорф), которая в Бундеслиге 2 заняла третье место.

Ордец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но отыграл, как и вся команда, не лучшим образом.

"Бохум" проиграл со счетом 0:3 и поставил себя на грань от вылета. Ответный матч состоится в понедельник, 27 мая на поле "Фортуны".

"Бохум" — "Фортуна" 0:3 Голы: Хофманн (13, автогол), Клаус (64), Энгельгардт (72)

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