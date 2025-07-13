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Футбол

Решающий матч. Известны стартовые составы на финал Клубного ЧМ между Челси и ПСЖ

Решающий матч. Известны стартовые составы на финал Клубного ЧМ между Челси и ПСЖ

    • 13 июля состоится финал Клубного чемпионата мира между "Челси" и "ПСЖ".

    Энцо Мареска выставил следующий состав:

    Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья – Джеймс, Кайседо, Фернандес – Палмер, Педро, Нету

    Выбор Луиса Энрике:

    Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Невеш – Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

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    • Это 11-я встреча команд во всех турнирах. Дважды победили "Челси", три раза выигрывал "ПСЖ". Ещё 5 раз между командами была ничья.

    Решающий матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

    www.ua-football.com

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