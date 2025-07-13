Решающий матч. Известны стартовые составы на финал Клубного ЧМ между Челси и ПСЖ

13 июля состоится финал Клубного чемпионата мира между "Челси" и "ПСЖ".

Энцо Мареска выставил следующий состав:

Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья – Джеймс, Кайседо, Фернандес – Палмер, Педро, Нету

Выбор Луиса Энрике:

Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Невеш – Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

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Это 11-я встреча команд во всех турнирах. Дважды победили "Челси", три раза выигрывал "ПСЖ". Ещё 5 раз между командами была ничья.

Решающий матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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