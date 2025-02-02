Williams собирается в Барселону на тесты

В Williams поделились планами проведения частных тестов, которые пройдут в предстоящие недели или даже дни на автодроме Circuit de Barcelona-Catalunya.

Британская команда на своих страницах в социальных сетях опубликовала короткое видео, на котором из боксов на пит-лейн каталонского кольца выезжает FW45, машина 2023 года. На пятой секунде ролика на экране появляется надпись: «Тесты FW45 приближаются…»

В том числе это значит, что Карлосу Сайнсу предстоит впервые поработать на таких тестах за рулём двухлетней машины уже в качестве полноправного гонщика Williams. Когда в минувшем декабре в Абу-Даби он получил первый опыт пилотирования машины этой команды, формально он ещё оставался гонщиком Ferrari, но в Маранелло разрешили ему досрочно приступить к сотрудничеству с новой командой.

В Williams уже объявили дату презентации FW47, машины 2025 года – она будет представлена в Сильверстоуне 14 февраля, но будет в специальной «камуфляжной» версии раскраски. Все команды чемпионата должны впервые показать свои машины на общей презентации в Лондоне, запланированной на 18 февраля, поэтому раньше времени раскрывать карты не стоит.

Логично предположить, что Williams проведёт тесты в Барселоне до 14 февраля, т.е в ближайшее время.

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