В Вегасе машину разбил не только Колапинто, но и Брэд Питт

В дни Гран При Лас-Вегаса произошёл лишь один серьёзный инцидент – в квалификации машину Williams сильно разбил Франко Колапинто, после чего был доставлен в медицинский центр, но утром следующего дня его допустили к гонке. Тем более что команда ценой огромных усилий успела собрать для него, по сути, новую машину на основе запасного шасси.

Но оказывается, на трассе произошёл ещё одно, возможно, ещё более драматичное происшествие. Дело в том, что в Лас-Вегасе продолжались съёмки художественного фильма о Формуле 1, который просто обязан вызвать повышенное внимание публики хотя бы по той причине, что к его созданию привлечены очень мощные силы.

Мы не раз рассказывали об этом масштабном проекте, к которому самое прямое отношение имеет Льюис Хэмилтон, а роли исполняют кинозвёзды первой величины – Брэд Питт, Хавьер Бардем, Тобайас Мензис, а также датский актёр Ким Бодниа – он прославился более десяти лет назад благодаря нашумевшему скандинавскому сериалу «Мост».

Брэд Питт в фильме играет гонщика Сонни Хейса, и в Лас-Вегасе снимался эпизод о серьёзной аварии, в которую тот попал на сложной городской трассе. По сценарию, Сонни самостоятельно, хоть и с трудом, выбирается из-под обломков машины, но затем теряет сознание и падает на асфальт.

Некоторые болельщики стали свидетелями этой сцены, и фотографии, сделанные с трибун, сразу разлетелись по интернету. Съёмочная группа сразу на это отреагировала, ведь у вымышленной команды APX GP тоже есть свои аккаунты в социальных сетях – кстати, как и у гонщика, которого зовут Сонни Хейс.

Цитируем: «Во время квалификации Сонни попал в крупную аварию, после чего потребовалось немедленное медицинское обследование. К инцидентам, в которых ударное воздействие достигает такой силы, отношение всегда самое серьёзное, а здоровье Сонни остаётся для нас приоритетом.

Хотя его состояние оценивается как стабильное, он не примет участие в завтрашней гонке, чтобы сосредоточиться на полном восстановлении. Вся команда его поддерживает, и по мере поступления дальнейшей информации, мы будем ею делиться».

На стартовом поле в Лас-Вегасе перед самым началом Гран При комментатор Sky Sports Мартин Брандл поинтересовался у Джерри Брукхаймера, главного продюсера будущей картины с простым названием F1, как продвигается работа над фильмом.

«Всё идёт отлично! Премьера запланирована на конец июня следующего года, но съёмочный процесс продолжается и будет завершён в дни Гран При Абу-Даби», – ответил Брукхаймер.

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