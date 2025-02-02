Матч Суперлиги Favbet Днепр — Старый Луцк перенесен из-за продолжительной воздушной тревоги

Игра была остановлена менее чем за 5 минут до конца при счете 78:50 в пользу чемпиона

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 Днепр — Старый Луцк перенесен на другой день из-за продолжительной воздушной тревоги. Дата и время доигровки поединка будут объявлены позднее.

Встреча проходила в днепровском СК «Шинник» и началась в 13:00. Чемпион уверенно контролировал игру, выиграв ее первую половину со счетом 43:27. По итогам третьей четверти команда Владимира Коваля довела перевес до +20.

По ходу последней четверти игра была приостановлена из-за тревоги, но вскоре возобновилась. Окончательная остановка произошла при счете 78:50 в пользу хозяев за 4 минуты и 38 секунд до конца основного времени встречи. Впоследствии было принято решение не возобновлять матч в воскресенье, а доиграть в другой день с текущего счета.

Наиболее результативным игроком поединка на момент его остановки был лидер Днепра Владимир Конев с 16 очками и 7 подборами. Степан Лесик из Старого Луцка успел оформить дабл-дабл (11+11).

Здесь же, в днепровском «Шиннике», сегодня в 16:00 должен был начаться еще один матч Суперлиги, между БК Запорожье и БК Ровно. В итоге поединок стартовал с часовым опозданием, сейчас в нем идет первая четверть.

Днепр выиграл все 17 предыдущих матчей в Суперлиге Favbet и уверенно лидирует. Старый Луцк занимает 7-е место с семью победами в 20 встречах.

Суперлига. Регулярный сезон

Днепр — Старый Луцк — 78:50 (29:12, 14:15, 21:17, 14:6 — не доигран)

Источник