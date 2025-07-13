Впервые в истории: украинская теннисистка стала призером Уимблдона в возрастной категории U14

Украинская теннисистка София Белинская потерпела поражение в финале Уимблдона для игроков в возрастной категории U14



В решающем матче София Белинская уступила японской теннисистке Сакино Миязаве – 6:3, 5:7, 5-10. Отметим, что во втором сете украинка лидировала 5:3, но упустила свое преимущество и не подала на матч.

На этом турнире София Белинская в групповом турнире обыграла британку Грэйс Уотсон (7:6, 6:4) и австралийку Сирессу Джексон (6:1, 6:1), после чего проиграла американке Эмери Комбс (4:6, 6:7), но все равно вышла в полуфинал, заняв первое место в своей группе.

В полуфинале Белинская нанесла поражение южнокорейской теннисистке Эри Хон – 6:3, 2:6, 10-3.

Турнир для игроков U14 проводится на Уимблдоне с 2022 года. Представители Украины впервые выступили на этих соревнованиях. Напомним, что еще одна украинка – Виолетта Скрып, не смогла преодолеть групповой этап и выйти в полуфинал турнира.



btu.org.ua