Начало положено. Ливерпуль победил Престон в контрольном матче

"Ливерпуль" победил "Престон" в контрольном матче.
В первом тайме за чемпионов Англии дебютировал грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. Команда вышла основным составом с небольшой ротацией.
За "Ливерпуль" в первом тайме отметился Конор Бредли. Команда АПЛ создала атаку на половине "Престона", перешла на фланг. Кьеза отдал передачу на Собослаи, венгерский полузащитник отдал передачу пяткой в зону ворот, где Брэдли его отправил в сетку.
Во втором тайме Арне Слот и Хевингботтом сделали 11 замен в своих командах. За "Ливерпуль" дебютировали Милош Керкез, Фредерик Вудмен и Джереми Фримпонг.
На 53-й минуте дальним ударом отметился Дарвин Нуньес. Уругвайский футболист в новом имидже посвятил гол погибшему Жоте. Всухую сыграть не получилось – Линдсей из "Престона" размочил счёт на 83-й минуте.
Точку поставил Коди Гакпо, забив на 88-й минуте после передачи Доака.
Контрольный матч
Престон – Ливерпуль 1:3
Голы: Линдсей (83) – Брэдли (33). Нуньес (53), Гакпо (88)