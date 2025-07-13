Начало положено. Ливерпуль победил Престон в контрольном матче

"Ливерпуль" победил "Престон" в контрольном матче.

В первом тайме за чемпионов Англии дебютировал грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. Команда вышла основным составом с небольшой ротацией.

За "Ливерпуль" в первом тайме отметился Конор Бредли. Команда АПЛ создала атаку на половине "Престона", перешла на фланг. Кьеза отдал передачу на Собослаи, венгерский полузащитник отдал передачу пяткой в зону ворот, где Брэдли его отправил в сетку.

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Во втором тайме Арне Слот и Хевингботтом сделали 11 замен в своих командах. За "Ливерпуль" дебютировали Милош Керкез, Фредерик Вудмен и Джереми Фримпонг.

На 53-й минуте дальним ударом отметился Дарвин Нуньес. Уругвайский футболист в новом имидже посвятил гол погибшему Жоте. Всухую сыграть не получилось – Линдсей из "Престона" размочил счёт на 83-й минуте.

Точку поставил Коди Гакпо, забив на 88-й минуте после передачи Доака.

Контрольный матч

Престон – Ливерпуль 1:3

Голы: Линдсей (83) – Брэдли (33). Нуньес (53), Гакпо (88)

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